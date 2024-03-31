EMEP ve TİP'ten 'taşımalı seçmen' tepkisi: "Kürt halkının iradesinin yanındayız"

EMEP ve TİP, DEM Parti'nin güçlü olduğu bölgelerde başta asker ve polis olmak üzere kamu görevlilerinin toplu şekilde taşınarak oy kullandırtılmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, "Kürt halkının iradesinin yanındayız" denildi.

Emek Partisi (EMEP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), bazı illerde başta asker ve polis olmak üzere kamu görevlilerinin toplu şekilde taşınarak oy kullandırtılmasına tepki gösterdi.

TİP tarafından yapılan açıklamda "Kürt halkının iradesine dönük yıllardır süren bu kayyum düzeninin ve darbe girişiminin karşısındayız! Halk kazanacak, onun iradesini gasp etmeye yeltenenler kaybedecek!" denildi.

DEM Parti’nin güçlü olduğu il ve ilçelerde şehir dışından gelen kolluk kuvvetlerine yasadışı ve organize biçimde oy kullandırıldığı görülmektedir.



Kürt halkının iradesine dönük yıllardır süren bu kayyum düzeninin ve darbe girişiminin karşısındayız! Halk kazanacak, onun iradesini… — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 31, 2024

EMEP'in açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Halkın iradesini gasp etme girişimlerine geçit vermeyelim! Saray iktidarı, devletin silahlı ve militarist güçlerini sahaya sürerek, halkın vergilerini seçim harcaması olarak kullanarak, tarikat ve cemaatler üzerinden her türlü din istismarcılığı yaparak seçim kampanyası sürdürdü. Yalanlarla, spekülasyonlarla halkı aldatmayı amaçladı. Bütün bunlar yetmedi, şimdi de seçim gününde Kars, Ağrı, Van, Şırnak, Hakkâri gibi bölge illeri başta olmak üzere birçok yerde sivil-silahlı devlet görevlilerinin kayıtlarını taşıyarak, sahte seçmen oylarıyla sonuçları etkilemek istiyor. On binlerce devlet görevlisinin yaşamadıkları yerlerde oy kullandığı görüntüleriyle-belgeleriyle tespit edilmiş durumda.

Dahası Diyarbakır’da DEM Parti sandık görevlisinin silahlı saldırıyla katledilmesi, halkın iradesini gasp etmek için her şeyin göze alındığını gösteriyor. Sermayenin saray iktidarının halk iradesine dönük saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Halk iradesinin sandıklara yansıması, sandıktan çıkması, halkın seçtiği adayların sadece ve sadece halk tarafından görevden alındığı bir demokratik seçim anlayışıyla bu irade gaspına karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz. İktidarın her türlü zorbalıkla, kayyum uygulamalarıyla gasp etmeye çalıştığı Kürt halkının iradesinin yanında olacağız. Tüm işçi ve emekçileri, demokrasi güçlerini tek adam iktidarının gerici-faşist emelleri ve uygulamaları karşısında birleşmeye son ana kadar oylara ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Halkın iradesi saraydaki tek adam iktidarından büyüktür."