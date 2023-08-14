Emet’te ormana girişler yasaklandı
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Emet ilçesinde Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar yükselmesi beklendiğinden bu tarihlerde ormanlık alanlara giriş ve çıkış ile piknik yapmak yasaklandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde yangın riskine karşı ormana girişler yasaklandı.
Sıcak havalarda orman yangını riskinin arttığına dikkat çeken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle Emet ilçesinde 13 Ağustos Pazar gününden başlayarak 16 Ağustos Çarşamba günü akşamına kadar ormanlık alanlara girişlerin ve piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.
Yetkililer, yurttaşların yasakları ihlali durumunda kolluk kuvvetlerince cezai işlem yapılacağı, bu nedenle vatandaşlardan cezai müeyyidelere karşı yasaklara harfiyen uymaları istendi.