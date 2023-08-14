Emet’te ormana girişler yasaklandı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Emet ilçesinde Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar yükselmesi beklendiğinden bu tarihlerde ormanlık alanlara giriş ve çıkış ile piknik yapmak yasaklandı.

Güncel 14.08.2023 11:12 Giriş: 14.08.2023 11:12

Güncelleme: 14.08.2023 11:15 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA