Emine Erdoğan akıl dağıttı: Dünyanın kaynakları nüfusun 1,5 katına yeter, paylaşmayı bilelim

Saray’ın bir dakikalık harcamasının iki emekli maaşına denk geldiği konuşulurken, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun toplantısına katılan Emine Erdoğan, “Bu dünya, aslında sahip olduğu kaynaklarla halihazırda nüfusunun 1,5 katına dahi yetebilecek durumda. Yeter ki değişelim, adil olalım, paylaşmayı bilelim” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada ‘paylaşım’ dersi verdi.

Kurul himayesinde, “Küresel Sıfır Atık Ödülleri”nin oluşturulmasını öneren Emine Erdoğan, söz konusu ödüllerin takdimi için de 30 Mart tarihinin uygun bir atmosfer oluşturacağına inandığını belirtti.

Dünyanın kaynaklarının, nüfusunun 1,5 katına dahi yetebileceğini söyleyen Emine Erdoğan, Saray’ın bir dakikalık harcamasının iki emekli maaşına denk geldiğinin konuşulduğu günlerde şu ifadeleri kullandı:

“Unutmamalıyız ki 'Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin gerçek başarıya ulaşması, uygulamanın birey düzeyinde benimsenmesine bağlı. Temizlemekten ziyade kirletmemeyi esas almalı, atık üretmeyen bir yaşam modelini tüm dünyada yaygınlaştırmalıyız. Bu çerçevede, yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlar hayati bir role sahip. Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının yanı sıra Avrupa Birliği, Türk Konseyi, Afrika Birliği gibi bölgesel örgütlerle iş birliğimizi güçlendirmeliyiz. Bu dünya, aslında sahip olduğu kaynaklarla halihazırda nüfusunun 1,5 katına dahi yetebilecek durumda. Yeter ki değişelim, adil olalım, paylaşmayı bilelim.”

Öte yandan Emine Erdoğan, ilk resmi Danışma Kurulu toplantısına İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu

Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak geçen yıl Eylül ayında katıldığı BM Genel Kurulu'nda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Emine Erdoğan'a yazılı olarak Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu başkanlığı teklifinde bulunmuş, teklif üzerine Emine Erdoğan Kurulun başkanlığını üstlenmişti.