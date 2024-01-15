Emir Karakum davasında yargı suçludan yana

Cezaevinde kaldığı dönemde işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkan Emir Karakum yarın hakim karşısına çıkacak. Karakum yarınki duruşmaya destek çağrısında bulundu.

Yaşadığı işkence sebebiyle 113 gün açlık grevi yapan Emir Karakum, 23 Eylül 2023’te tahliye edildi ancak Karakum ile yargının hesaplaşması bitmedi.

Karakum hakkında Samsun ve Bafra T Tipi cezaevlerinde işkenceye uğradığı kamera kayıtları ile sabit olmasına rağmen gardiyanlarla girdiği sözlü münakaşada kullandığı tabirler nedeniyle dava açıldı.

Karakum’un duruşması yarın Samsun’un Bafra Adliyesi 3. Asliye Mahkemesi’nde görülecek.

Karakum’un 10 sene hapsi isteniyor. Karakum’un yaşadıklarına ilişkin Bafra T Tipi’nde gördüğü işkencenin kamera kayıtlarını cezaevi savcısı “Cezaevi güvenliğini ihlal edeceği” gerekçesi ile Karakum’un avukatları ile paylaşmamıştı.

Öte yandan darp raporlarında gerçeğin gizlendiği iddia edildi.

İŞKENCECİLER KOLLANIYOR

BirGün’e konuşan Karakum hak ihlalleri ve sistematik işkenceye maruz bırakıldığının açık olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Karakum şu ifadeleri kullandı:

“İşkenceye uğradığım günlerde revire taşınıyordum. Ancak revirdeki görevli doktor da bu yaşananlara alet oluyor ve sahte rapor oluşturuyordu. İşkenceye uğradığım farklı günlerin, kamera kayıtlarını yakın süreçte Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından istedim ancak bu sefer de müşteki olduğum soruşturmanın kamera kayıtları tarafıma verilmedi. İşkence yapanlar, yargı mercileri tarafından alenen kollandığını gösteriyor. Aylarca sistematik işkenceye ben uğramışken, Bafra T Tipi Hapishanesinin, savcılığın, Adalet Bakanlığının işkence suçlarının üstünü örtmek için hakkımda davalar açılmaya devam ediliyor. İşkenceye karşı olan herkesin yarın yanımda olmasını istiyorum.”