Emlakta "spekülasyona" yeni tedbirler yolda

Ticaret Bakanlığı, konut fiyatlarındaki fahiş artış ve emlak platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğine karşı yeni tedbirler almak için çalışma başlattı. Buna göre, emlak siteleri üzerinden yapılan konut satışlarında, aynı konut için farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişi yapılamayacak.

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Fotoğraf: AA

Emlakta spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve internetteki emlak platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesi gerekçesiyle yeni tedbirler alınacak. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, emlak siteleri üzerinden yapılan konut satışlarında, aynı konut için farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişi yapılamayacak. Milliyet'te her alan habere göre; yetkisiz emlakçıların faaliyetini engellemek amacıyla da yetki belgelerinde aranan şartlar hafifletilecek, tüm şartları taşıyan emlak danışmanlarından, mesleki deneyim istenmeyecek. Emlakta spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve internetteki emlak platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesini hedefleyen düzenlemeye uymayan platformlara para cezası kesilecek. Yurttaş konut, OGM tabelanın derdinde Kira krizine karşı ‘ev arkadaşlığı’