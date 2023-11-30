Yurttaş konut, OGM tabelanın derdinde

Depremin üzerinden neredeyse 10 ay geçti. Bölgedeki birçok soruna çözüm bulunamazken Maraş’ta, “Millet Ormanı Projesi” için ışıklı yazı ve çöp sepeti gibi malzemeleri de kapsayan 3 milyon 984 bin TL’lik ürün alındı.

Mustafa BİLDİRCİN

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin üzerinden geçen 9 ay 23 güne karşın afetzedelerin barınma ve sağlık başta olmak üzere birçok temel ihtiyacının gideremediği Maraş’ta, millet ormanı için milyonlarca lira harcama yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Millet Ormanı’na alınacak yapısal donatılar ve ormanda yapılacak çevre düzenlemesi için kesenin ağzını açtı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 30 Ekim’de, “Kahramanmaraş Millet Ormanı Yapısal Donatılar ve Çevre Düzenlemesi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 4 milyon 65 bin 767 TL’lik yaklaşık maliyet çıkarıldı.

OGM Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ihaleye verilen en yüksek teklif 3 milyon 996 bin 459 TL, en düşük teklif ise 3 milyon 984 bin 572 TL oldu. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, nihai kararını 24 Kasım’da verdi. Bu kapsamda masaya oturulan 2RA Mühendislik Mimarlık isimli şirket ile 3 milyon 984 bin 572 TL’lik anlaşma yapıldı.

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IŞIKLI YAZI

Kahramanmaraş Millet Ormanı’nın çevre düzenlemesini de içeren ihale işleri kapsamında alınacak bazı donatı malzemeleri şöyle:

• Madalya arması: 2 adet

• Işıklı yazı: 4 adet

• Ahşap oyma ay yıldız arma: 2 adet

• Metal ayaklı çatılı piknik masası: 19 adet

• Yuvarlak çöp sepeti: 22 adet

• Birinci sınıf çam kerestesi ile ahşap kaplama: 27 metrekare