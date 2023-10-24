Emniyet müdürü silahını çaldırmış

Eski Manisa İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren’in görevde olduğu süreçte devletin verdiği tabancasını çaldırdığı ve bunu gizlediği ortaya çıktı. Ceren, olmayan silahıyla atış yaptığına dair de sahte belge düzenlemiş.

İsmail ARI

Manisa’nın eski Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren’in tartışma yaratacak bir olay nedeniyle yargılandığı ayrıca disiplin cezaları aldığı ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2016 yılında Tayfur Erdal Ceren’e görevde olduğu dönemde “silahını kaybettiği ve resmi makamlara bildirmediği” gerekçesiyle, “20 ay uzun süreli ve 4 ay kısa süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” verdi.

Disiplinin cezasının haricinde Ceren, Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçunu işlediği gerekçesiyle de yargılandı. Ceren’in, İstanbul’da Asayiş Şube Müdürü olduğu dönemde demirbaş silahını çaldırdığı ve bunu bildirmediği iddia edildi. Bunun yanısıra Ceren’in, tanıdıkları aracılığıyla Trabzon’da el yapımı bir silah yaptırdığı ve çaldırdığı silahın seri numarasını yaptırdığı silahın üzerine yazdırdığı ifade edildi. Mahkeme kararında, Ceren’e bu nedenle disiplin cezaları verdiği de hatırlatıldı. Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Mahkeme tutanaklarında, Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün atış yeri cetvellerinde Ceren’in kaybettiği silahıyla atış yapmış gibi düzenlemeler yaptığının belirlendiği belirtildi. Ceren, atış cetvellerindeki imzasının kendisine ait olduğunu da kabul etti. Mahkemenin 10 Şubat 2020’de verdiği gerekçeli kararında, Ceren’e “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçunu işlediği belirtilerek 900 TL adli para cezası verildi. Daha önce suç işlemediği gerekçesiyle de hükmün açıklanması geri bırakıldı.

‘İSTEDİĞİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ’

BirGün’ün ulaştığı Ceren ise “İstediğinizi yazabilirsiniz” dedi ve bir açıklamaya yapmayacağını ifade etti. Tayfur Erdal Ceren hakkında 10 Kasım 2015 tarihinde Manisa’da, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan başörtülü kadınlara kelepçe takılması emrini verdiği için soruşturma açılmıştı. Ceren bu nedenle merkeze çekilmiş ve 11 Kasım 2015 tarihinde hakkında açılan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.