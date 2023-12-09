Emniyet müdürüne çete suçlaması

İsmail ARI

İstanbul Esenyurt’ta konut mağdurları İlçe Emniyet Müdürü Akut Korkmaz ile 8 polis hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Fly Butik Residence isimli konut projesi iki yıl önce 25-30 kişilik bir silahlı dolandırıcılık çetesi tarafından işgal edildi. Emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı iki yıl boyunca çeteye karşı bir türlü harekete geçmedi.

Milyonlarca liralık vurguna imza atan, 212 daireyi 785 kişiye satan çeteye karşı BirGün’ün 26 Mart 2023 tarihindeki “İnşaat çetesine dokunulmuyor!” başlıklı haberinin ardından dört ayrı operasyon yapıldı.

POLİSLER,HAKKINI ARAYAN MAĞDURLARA KUMPAS KURDU

Hatta tutuklanıp cezaevine gönderilen Esenyurt Asayiş Büro Amiri Komiser Hüseyin Coşkun’un polis memuru Mevlüt Kerpiç ile birlikte yüzlerce kişiyi dolandıran silahlı çeteyi koruduğu ortaya çıktı. Polislerin hakkını arayan mağdurlara da kumpas kurduğu anlaşıldı.

Çetenin mağduru olan yurttaşlar ise yaptıkları suç duyurularında, silahlı çetenin İlçe Emniyet Müdürü Akut Korkmaz ile 8 polis tarafından korunduğunu iddia etti.

Fly Butik Residence isimli konut projesini inşa eden ve uzun bir süre çete tarafından siteye girmesi engellenen, defalarca tehdit edilen Metin Uçar, suç duyurusunda İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz ile 8 polisin yargılanmasını ve “Soruşturma sonuçlanana kadar görevlerinden tedbiren el çektirilmelerini” talep etti.