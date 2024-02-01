Emniyet’in el koyduğu araçlar ‘Arka Sokaklar’da

Kara para aklama, yasadışı bahis ve çeşitli iddialardan haklarında soruşturma açılan sosyal medya fenomenlerin el koyularak İstanbul Emniyet Müdürlüğü araçları ‘Arka Sokaklar' dizisinde kullanıldı. Dizinin 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan bölümünde Hüsnü Çoban’ın lüks aracı teslim alırken fotoğraf çekmesi sosyal medyada gündem oldu.

Yasadışı bahis, kara para aklama, dolandırıcılık gibi iddialarla gündeme gelen sosyal medya fenomenlerine ait araçlar 'Arka Sokaklar' dizisinde yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde devriye aracı olarak da kullanılan araçlar bu kez Arka Sokaklar’a dizisinde kullanılmaya başlandı.

Televizyonda 18 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimleri esnasında kullandı.

Fotoğraf: DHA

HÜSNÜ KOMİSER İSTANBUL SOKAKLARINDA

Arka Sokaklar’ın 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 662’nci bölümünün tanıtımında Rıza Baba ve ekibine tahsis edilen lüks araç, Hüsnü Çoban’ın kullanması için kendisine teslim ediliyor.

Direksiyonun başına geçen karakter Hüsnü Komiser’in “Öf öf yağ gibi akıyor yağ” sözleri ve araç ile fotoğraf çekmesi sosyal medyanın gündeminde de yer aldı.