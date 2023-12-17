Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için harekete geçildi: Hızlı satış yapılacak

Kara para aklama suçlamasıyla gündemde olan sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar sürerken, ilgili bakanlıkların el konulan ve kayyum atanan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin 'hızla satılması'nı gündemine aldığı belirtildi.

Soruşturmalar ve incelemeler kapsamında fenomenlerin el konulan mal varlıklarının ve işletmelerin akıbetinin ne olacağı gündemdeki yerini korurken, ilgili bakanlıkların el konulan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızla satılması için düğmeye bastığı iddia edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ilgili bakanlıklar ve yöneticiler, söz konusu durum hakkında değerlendirme yaptı.

Toplantılarda, el konulan mal varlıklarından güzellik salonları, eğlence merkezleri gibi 'özellik arz edenlerin' hemen satışının önünü açmaya yönelik formüller üzerinde duruldu. Öncelikli olarak mevcut yasa ve uygulamalar çerçevesinde hemen satışın sağlanıp sağlanamayacağına bakılıyor. TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile bu mümkün olabilecekse 'hızlı satış' hayata geçirilecek.

Mevcut mevzuat hızlı satışa olanak tanımazsa bu kez yasal düzenleme gündeme gelecek. Güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerleri 'özellik arz eden yerler' başlığı altında toplayıp hızla satılmalarına olanak tanıyacak yasal bir düzenleme yapılacak. Bu arada, TMSF şu anda kayyum atanan şirketleri belli koşullarla tasfiye edebiliyor ya da satabiliyor. Elde edilen gelir bir hesapta nemalandırılarak tutuluyor. Kişilerin aklanması halinde bu paranın iadesi sağlanıyor.