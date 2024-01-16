Emniyet’ten ‘taşımalı seçmen’ savunması: Operasyon ve tatbikat için

DEM Parti'nin seçim öncesi Siirt’e kaydırılan 6 bin 643 asker-polise yaptığı itiraz reddedildi. İl Emniyet Müdürlüğü, söz konusu kişilerin "operasyon ve tatbikat" için kentte görevlendirildiğini savundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Siirt İl Örgütü, 31 Mart yerel seçimler öncesi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde bulunan 4 adrese taşınan 6 bin 643 "seçmene" karşı 12 Ocak'ta itirazda bulunmuştu. İl Seçim Kurulu, başvuru üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi istedi.

EMNİYETİN YANITI

Mezopotamya Ajansı'ndan Fethi Balaman'ın haberine göre kurula yanıt veren İl Emniyet Müdürlüğü, söz konusu kişilerin "emniyet tedbirleri" ve "operasyon faaliyetleri" kapsamında görevlendirilen personeller olduğunu ileri sürdü.

Kurul, emniyetin verdiği yanıt üzerine itirazı reddetti. Ret kararında emniyetin yanıtına yer verilerek, “İtirazda konu kişilerin bir kısmının emniyet tedbirlerinin takviyesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevlendirildikleri bir kısmının ise tatbikat ve operasyon faaliyetleri kapsamında 3’üncü Komando Tugayı emrinde görev yapan personellerin olduğu bildirilmiştir” denildi.

Ret kararında, şu ifadelere yer verildi: "YSK’nın 19 Aralık 2023 ve bin 563 sayılı karar ekinde kabul edilen Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Genelgeye başvurabilecekleri görevli olan personellerin 1 Ekim 2023 tarihinden önce adres değişikliği yapıldığının anlaşıldığı, açıklanan tüm bu hususlar dikkate alınarak yerinde görülmeyen itirazın reddine karar verildi.”

DEM PARTİ YSK’YE GİDECEK

DEM Parti Siirt İl Örgütü'nün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacağı öğrenildi. Yaşananların peşini bırakamayacaklarını belirten DEM Parti Siirt İl Eşbaşkanı Eşref Tekin, kente asker ve polis yığılmasıyla usulsüzlük yapılmak istendiğini vurguladı.

SİİRT SEÇİMLERİ

Siirt’te 2019 yerel seçimini HDP, 33 bin 227 oyla kazanmıştı. Bu seçimde AKP, 31 bin 611 oy almıştı. 14 Mayıs seçimlerinde ise HDP (Yeşil Sol) 41 bin 575, AKP ise 27 bin 129, MHP 3 bin 60, CHP ise 6 bin 41 oy aldı.

Mayıs seçiminden sonra kentteki seçmen sayısı 106 bin 765’ten 115 bin 653’e yükseldi.