EMO Ankara Şubesi’nde kritik seçim bugün

TMMOB'ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şube 27. Dönem Genel Kurulu toplandı. 2 yıl önce yönetimi iktidar yanlısı ittifaka kaybeden Demokrat Mühendisler, şubeyi yeniden kazanmak için yoğun bir çalışma sürecini geride bıraktı. Oda’da kritik seçim bugün.

Elektrik Mühendisleri (EMO) Odası Ankara Şubesi’nin 2 yılda bir yaptığı seçimler bugün Orman Genel Müdürlüğü Merkez Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor.

Seçimlerde Demokrat Mühendisler’in ortak mavi listesi, iktidar yanlısı sağ ittifak Frekans Grubu’na karşı yarışıyor.

2022’de yapılan seçimlerde iki farklı liste ile secime giren demokratlar, gecen dönem Ankara Şubesi’ni uzun suredir ilk kez sağ bir yönetime kaptırmıştı.

Demokrat Mühendisler, bu seçimlere başını eski oda başkanlarından Ali Yigit’in çektiği ortak Mavi Liste ile katılıyorlar.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER’DEN KAMUOYUNA ÇAĞRI

Oy kullanma işlemleri bugün (25 Şubat Pazar) saat 09:00 da başladı ve 17:00’ye kadar sürecek.

EMO Genel Başkanı Mahir Ulutaş, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ankara şubemizdeki demokrat arkadaşlarımız iktidar yanlısı sağ ittifaka karşı yoğun bir mücadele veriyorlar. Gün ortasından beri çok yoğun katilim sergileniyor. Verdiğimiz bu mücadele sadece TMMOB ve EMO’daki devrimci demokrat geleneği savunmak anlamına gelmiyor, ayni zamanda ülkemizin, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini dinci faşist iktidar yanlılarına teslim etmeme iradesini de taşıyor.

Bizler elektrik, elektronik, biyomedikal ve otomasyon mühendisi tüm meslektaşlarımızı bir an önce seçimlere katılmaya ve demokrat mühendislere omuz vermeye çağırıyoruz.”

‘MEMLEKETİN TÜM SAĞCILARI BİRLEŞMİŞ DURUMDA’

Demokrat Mühendisler’in aday listesini temsil eden Ali Yiğit ise, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim karsımızda siyasi iktidarın tüm kuvvetleri birleşmiş durumda. Bakanlıklar, Belediyeler, kamu kurumları, iktidara yakın şirketler… Şu anda hepsi kutsal bir sağ ittifak kurmuş, EMO Ankara seçimlerine yükleniyorlar. Bizler Demokrat Mühendisler olarak özgücümüze, örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz.

Seçimlerde son saatlere girerken Ankara Şubemizin Üyesi olan tüm duyarlı meslektaşlarımızı bir an önce oy kullanmaya davet ediyoruz.”