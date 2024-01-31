Emperyalistler kandan besleniyor

Dış Haberler

Amerikan emperyalizmi çıkarttığı kriz, çatışma ve savaşların karşılığını alıyor. Ukrayna savaşının etkisiyle ABD silah satışında rekor kırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 2023’te yabancı ülkelere silah satışının yüzde 16 artarak 238 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiğini bildirdi. Bunun 81 milyar doları doğrudan hükümete ait satışlardan, diğerleri ise ABD’li savunma sanayi şirketlerinin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalardan elde edildi. Silah tekelleri Lockheed Martin ve General Dynamics gibi şirketler çatışmalar yayıldıkça kazanıyor. ABD’nin satış rekorunda Ukrayna savaşı ve küresel istikrarsızlıkların artması etkili oldu. Ukrayna’nın komşularından Polonya, ABD ile en büyük silah anlaşmasını yapan ülkeler arasında yer aldı. Polonya 12 milyar dolara Apache helikopterleri, 10 milyar dolara çok namlulu Himars füze sistemleri ve 3,75 milyar dolara M1A1 Abrams tankları satın aldı. Almanya 8,5 milyar dolara Chinook helikopterleri, Bulgaristan 1,5 milyar dolarlık Stryker zırhlı araç alırken, Norveç de 1 milyar dolar değerinde helikopter satın aldı.

Güney Kore’nin 5 milyar dolarlık F-35 alımı, Avustralya’nın 6,3 milyar dolarlık C130J-30 uçak alımı ve Japonya’nın E-2D uçakları için yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşmalar öne çıkıyor.

DIŞ POLİTİKANIN ARACI

Joe Biden yönetimi, Ukrayna’ya verdikleri desteğin silah satışları yoluyla ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu savunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da silah satışlarının ve transferlerinin ABD dış politikasının önemli bir aracı olduğu belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in bugün Alabama’daki Lockheed Martin füze tesisini ziyaret ederek ABD savunma sanayisinin ittifak için önemine vurgu yapması bekleniyor.