“En borçlu belediye”den vakıflara kıyak

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik Sayıştay Denetim Raporu, belediyenin içinde bulunduğu borç batağına ayna tuttu. AKP yönetimindeki belediyenin mülkiyetindeki taşınmazları vakıf ve derneklere tahsis ettiği, elektrik dağıtım şirketlerine ayrıcalık sağladığı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Sayıştay, Tahir Büyükakın idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mali hesaplarını mercek altına aldı. Toplam 4 milyar TL’lik Hazine borcu ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vakıf, dernek ve spor kulüpleri ile elektrik dağıtım şirketine sağladığı ayrıcalıklar mali denetimlere takıldı.

Belediyeye yönelik Sayıştay Denetim Raporu’nda sıralanan usulsüzlükler, belediyenin içinde bulunduğu mali batağı akıllara getirdi.

Belediye mülkiyetindeki taşınmazların çeşitli dernek, vakıf ve spor kulüplerine tahsis edildiği tespit edildi. Mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen tahsislerin hangi vakıf ve derneklere yapıldığı belirtilmezken Sayıştay denetçileri, “Hiçbir şart altında dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisi yapılması mümkün değildir” ifadesiyle belediye yönetimini uyardı.

ŞİRKETE AYRICALIK

Kocaeli’nde, elektrik dağıtım şirketince gerçekleştirilmesi gereken ancak belediye bütçesinden karşılanan dağıtım tesis giderinin de elektrik dağıtım şirketinden talep edilmediği belirlendi. Sayıştay denetçilerinin tespitinin ardından belediye yönetimi, yatırım tesis giderlerinin elektrik dağıtım şirketinden tahsili için “Gerekli hassasiyetin gösterileceğini” savundu.

SÜRESİZ RUHSAT

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mali hesaplarında yapılan inceleme ile açığa çıkarılan usulsüzlükler bunlarla da sınırlı kalmadı.

Kentteki toplam bin 670 adet özel halk otobüsü ve minibüs ruhsatının, ihale yoluyla süresiz verildiği bildirildi. Belediyenin görev alanındaki bir hizmetin, süresiz olarak üçüncü kişilere bir hak olarak verilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Sayıştay denetçileri, “İdarenin süresi belli olmayan bu hakları kamu yararı ve kanunulik ilkeleri gereği iptal etmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Belediyeye yönelik mali denetimler ile açığa çıkarılan diğer bazı usulsüzler ise denetim raporuna şöyle yansıdı:

>> Özel Toplu Ulaşım Hatlarının Süresiz Olarak Verilmesi

>> Taksi Plakalarının Süresiz Olarak Verilmesi

>> Servis Araç Plakalarının Süresiz Olarak Verilmesi

>> İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması