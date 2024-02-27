En büyük ihaneti iktidar yapmıştır

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Sultanbeyli’de bulunan kent meydanında adaylarını tanıttı. Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni de buluşmaya katıldı. “İstanbul’u birlikte değiştireceğiz” diyen Beştaş, "Şimdi de diyoruz ki İstanbul’da DEM, İstanbul’da özgürlük, İstanbul’da adalet zamanı. Bizim taleplerimizi görmezden gelenlere, bizi tanımayanları ‘biz de tanımıyoruz’ diyeceğiz. Tanımayacağız onları. İstanbul’un her yerinde 31 Mart’a kadar DEM rüzgarını estirelim” diye konuştu. DEM Parti İBB adayı Murat Çepni ise, "İstanbul’da iddialıyız, İstanbul’u kazanacağız. Şimdiden başarımız tüm halklarımıza kutlu olsun. Zafer özgürlükler olacaktır." dedi.

Aday tanıtımında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise şunları söyledi: "İktidar diyor ki ‘İstanbul’a biz ihanet etmedik.’ En büyük ihaneti İstanbul’a bu iktidar yapmıştır. Türkiye’nin en büyük yoksulluğu İstanbul’da yaşanıyor. En büyük barınma sorunu, en yüksek kiralar İstanbul’da mevcut. İstanbul’u bu kadar yoksullaştıran, İstanbul’u sermayeye, yandaşlarına peşkeş çeken AKP iktidarının ta kendisidir. Aynı zamanda İstanbul’un tarihi dokusunu dönüştürüp değiştirip kültürel dokusunu geliştirerek İstanbul’u kendi kimliğiyle buluşturmak yerine sermayeye peşkeş çekmek de bir numara rol oynadılar.” dedi.