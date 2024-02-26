Halka hiçbir şey vermediniz

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin’in Dargeçit ilçesinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı Bakırhan, ‘‘Erdoğan ‘oy vermeyene hizmet yok’ diyor. Dargeçit halkı iktidarın elinde; yol yok, su yok. Ahmet Türk burada, kaldırımın ve asfaltın ne olduğunu iyi bilir. Seçim için bu göstermelik atılan asfaltın ömrü uzun değil. Seçimi kaybettiklerini bildikleri için bunları rantçılara peşkeş çekmişler. Dargeçit halkı AKP ile yönetiliyor. Hangi hizmeti yaptın? Kadınlar, gençler için hangi olanağı yarattın? Halka yoksulluktan başka ne verdiniz? Bizi yok sayan, ‘Kürt yoktur’ diyen bir sistem içinde aday olan hiç kimse bizden değildir. Bizden olan buradadır” şeklinde konuştu. DEM Parti İstanbul İl Örgütü de Esenyurt Meydanı’nda ‘‘Özgürlük ve Demokrasi Mitingi’’ gerçekleştirdi.

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Gelin Kürt sorununu bu ülkede barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözelim, halkların birliğini sağlayalım. Marmara’daki, İç Anadolu’daki, Karadeniz’deki kardeşlerim, Türk kardeşlerim, Arap, Ermeni, Laz, Çerkez kardeşlerim; Bizler nasıl Filistin halkı için hep beraber üzüldük, hep beraber barış çağrıları yaptıysak Kürt halkı için de bunu yapmalıyız. Buradan bir kez daha hep birlikte gür sesimizle barış diyelim.’’ dedi.