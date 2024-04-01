En büyük kaybeden AKP

Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimleri dün gerçekleşti. Sandığa katılım geçen seçimlere göre düşerek yüzde 76,6’da kaldı. Seçimden AKP büyük bir yenilgiyle ayrıldı. AKP sadece 25 il belediyesi kazanabildi. Bunların ise sadece 12 tanesi büyükşehir belediyesi. AKP kazandığı belediyelerde Isparta hariç hepsinde 2019 Yerel Seçimleri’ne göre oy kaybetti. Seçimin en başarılı partisi ise CHP oldu. 11 büyükşehir belediyesi olan CHP bu sayıyı 15’e yükseltti. CHP’nin toplam il belediyesi sayısı ise 36’ya yükseldi. CHP, hemen hemen tüm seçim çevrelerinde oyunu, Mart 2019’a göre büyük oranda artırdı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP, mevcutta elinde olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir, Hatay ve İstanbul’u bir kez daha kazandı. CHP, idaresindeki büyükşehirlere Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli’yi de ekledi. Öte yandan ilçelerde de büyük başarı elde edildi. Sürpriz ise Adıyaman’da yaşandı. Buna göre kent, 1989’dan beri ilk kez CHP yönetimine girdi. CHP, Amasya, Bartın, Giresun’u da bünyesine kattı. Kırıkkale, Kilis, Ulaş ve Zonguldak, Cumhuriyet tarihinde ilk kez CHP’li bir başkan seçti. CHP yönetimine giren diğer kentler ise Ardahan, Artvin, Bilecik, Kırşehir ve Yalova olarak sıralandı. CHP’nin Karadeniz’deki başarısı da dikkati gözlerden kaçmadı. Ordu’nun Merkez, Trabzon’un Ortahisar ve Samsun’un Atakum belediyelerinde de CHP, en yüksek oyu alan parti oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim sonuçlarına ilişkin duygusal olarak yaptığı konuşmada şunları söyledi: “CHP tarihi bir sonuç elde etmiştir. Milletimiz ekmeğini küçültenlere, demokrasiyi ezenlere, hukuk devlerini çökertenlere açık bir mesaj vermiştir. Biz milletimizin verdiği bu mesajı bir kutsal emanet olarak alıyoruz. Ülkemizin gelecek yıllarda hakkı hukuku adaleti tanımayan siyasete bundan sonra geçit vermeyeceğini bugün gördük.”