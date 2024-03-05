En kısa ay şubatta en fazla cinayet

Yılın en kısa ayı olmasına rağmen şubat ayında öldürülen kadınların sayısında önceki aya göre artış oldu. Bu ay 36 kadın, erkekler tarafından katledildi.

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, öldürülen kadınlara ilişkin hazırladığı raporun şubat ayı verilerini paylaştı.

Rapora göre, şubat ayında erkekler tarafından 36 kadın öldürüldü, 17 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 29 gün süren şubat ayında kaydedilen kadın cinayetlerinin sayısı, 31 gün süren ocak ayından bile fazla oldu.

DEVLET POLİTİKASI YETERSİZ

Şubat ayında öldürülen 36 kadından 17’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek gibi, kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 2’si ekonomik bahanelerle, 1’i failin evli olduğu kadınla arasını bozduğunu düşündüğü için, 1’i uyuşturucu parası vermediği, 1’i kötü yola düştüğü bahanesi, 2’si kızının ve kardeşinin kararını desteklediği bahanesiyle öldürüldü.

12’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. Öte yandan 36 kadından 17’si evinde, 11’i sokakta, 2’si arabada, 2’si otelde, 1’i arazide, 1’i ıssız yerde, 1’i işyerinde, 1’i lojmanda öldürüldü.

Platformdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Verilerimiz gösteriyor ki bu ay işlenen 36 kadın cinayetinin 25’i ateşli silahla gerçekleştirildi. Bu devletin hem şiddeti önleme politikalarında hem de silah kontrolü konusundaki yetersizliğini gösteriyor.”

Şubat ayında kadınların çoğu evli olduğu erkekler tarafından öldürüldü.