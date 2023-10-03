ENAG'a göre yıllık enflasyon %130,13

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Eylül ayı enflasyonunu ve yıllık enflasyonu açıkladı.

ENAG'ın açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında %6,24 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %130,13 olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise %95,33 oldu

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %6,24 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %130,13 olarak gerçekleşti.



2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise %95,33 olduhttps://t.co/8XFsmjW6eI