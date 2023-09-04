ENAG, Ağustos ayı verilerini açıkladı

ENAG, Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu. Son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ise %128,05 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi 04.09.2023 09:21 Giriş: 04.09.2023 09:21

Güncelleme: 04.09.2023 09:32 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA