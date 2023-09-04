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ENAG, Ağustos ayı verilerini açıkladı

ENAG, Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu. Son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ise %128,05 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi
  • 04.09.2023 09:21
  • Giriş: 04.09.2023 09:21
  • Güncelleme: 04.09.2023 09:32
Kaynak: Haber Merkezi
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ENAG, Ağustos ayı verilerini açıkladı
Fotoğraf: AA

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı.

ENAG'ın aktardığı verilere göre 2023 yılı Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı %83,96 oldu.

ENAG'ın verilerine göre tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ağustos ayında %8,59 arttı. 

Son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ise %128,05 olarak gerçekleşti. 

2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu. 

2023 yılı Ocak-Temmuz aralığında ise aynı oranı %69,21 olarak açıklanmıştı.

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