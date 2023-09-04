ENAG, Ağustos ayı verilerini açıkladı
ENAG, Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu. Son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ise %128,05 olarak kayıtlara geçti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı.
ENAG'ın aktardığı verilere göre 2023 yılı Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı %83,96 oldu.
ENAG'ın verilerine göre tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ağustos ayında %8,59 arttı.
Son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ise %128,05 olarak gerçekleşti.
2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu.
2023 yılı Ocak-Temmuz aralığında ise aynı oranı %69,21 olarak açıklanmıştı.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ağustos ayında %8,59 arttı.— ENAG (@ENAGRUP) September 4, 2023
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %128,05 olarak gerçekleşti.
2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu