‘Endişeye mahal yok’

Haber Merkezi

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko’nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikâyeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından Fenerbahçe taraftarı, özellikle 24 Ocak’ta oynanacak Galatasaray derbisine yetişememesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Bunun üzerine Fenerbahçe resmi hesabından ikinci bir paylaşım yapıldı. Edin Dzeko’nun antremandan görseli koyulan paylaşımda ‘Endişeye mahal yok endişeye’ denildi. Öte yandan Fenerbahçe’de, Süper Lig’in 17. haftasında konuk olacağı Kayserispor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları süren Rodrigo Becao ile Miha Zajc’ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve riske edilmeyecek olan Edin Dzeko ve Ryan Kent kafilede yer almadı. Sarı kart cezası nedeniyle müsabakada oynayamayacak Samet Akaydin de kadroda bulunmuyor.