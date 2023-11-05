Endonezya'da yüz binler Filistin için toplandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yüz binlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi. Çok sayıda Endonezyalı siyasetçinin de katıldığı gösteride bakan düzeyinde de isimler yer aldı.

Dünya 05.11.2023 16:16 Giriş: 05.11.2023 16:16

Güncelleme: 05.11.2023 16:26 Kaynak: AA

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Endonezya'da yüz binlerce kişi Gazze'ye yönelik ablukayı sürdüren İsrail'i protesto etti. Ülkenin başkenti Cakarta'da bir araya gelen yüz binler, Filistin'e destek verdi. Ulusal basındaki haberlere göre, Endonezya Ulema Meclisi (MUI) tarafından kent meydanında organize edilen gösteride, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının son bulması çağrısı yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı gösteride, protestocular beyaz elbiseler giydi ve Filistin bayrakları taşıdı. Protesto alanındaki ekranlarda, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarının görüntüleri yer aldı. GÖSTERİYE BAKANLAR DA KATILDI Öte yandan gösteriye, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Din İşleri Bakanı Yakut Cholil Qoumas ile İnsani Kalkınma ve Kültür Koordinasyonu Bakanı Muhacir Efendi'nin de arasında yer aldığı birçok siyasetçi de katıldı. Muhacir Efendi, yaptığı konuşmada, buraya kendilerini bizzat Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun görevlendirdiğini belirterek, "Hükümetin Filistin konusundaki duruşu hususunda şüpheye yer yok. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar var gücümüzle Filistin'i destekleyeceğiz" dedi. Efendi, halktan da Filistin halkı için dua etmelerini istedi. Massive crowd gathered in #Indonesia to Support Palestinians.#Genocide_in_Gaza #March4Palestine #Hamburg #Gaza pic.twitter.com/7gUh2ot014 — Faheem (@stoppression) November 5, 2023 Bakan Qoumas da halkı "İsrail rejiminin kurbanı olan şehitler için" namaz kılmaya davet etti. Dışişleri Bakanı Marsudi, Endonezya'dan ilk insani yardımın Filistin'e doğru yola çıktığını belirtti. Çatışmalarda 30. gün: Gazze'de acil servisler ağır yaralılarla dolu