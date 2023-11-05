Çatışmalarda 30. gün: İsrail, bu kez Bureij mülteci kampını vurdu

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmaların 30. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770’e yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si ise kadınlardan oluşuyor. Öte yandan İsrail gün içerisinde bu kez Bureij mülteci kampına saldırdı. İsrail'in saldırısı sonrasında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze Şeridi'ne giren İsrail ordusuna ait 6 tankı sabah saatlerinden bu yana imha ettiğini duyurdu.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ile başlayan, İsrail-Hamas çatışmaları 30. gününde de devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ediyor.

İsrail ordusu son olarak Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampına saldırdı. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde Hamas, Lübnan sınırında ise Hizbullah’ın hedef alındığını duyurdu.

Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770’e yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si ise kadınlardan oluşuyor.

İSRAİL MÜLTECİ KAMPLARINI HEDEF ALIYOR İsrail'in Gazze'de bulunan mülteci kamplarına yönelik bombardımanı devam ediyor. İsrai ordusu son olarak Gazze'nin merkezinde bulunan Bureij mülteci kampına saldırdı. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan İsrail gece saatlerinde de Gazze'de bulunan el-Megazi Mülteci Kampı'na saldırı düzenlemişti. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

FİLİSTİN KIZILAYI: ŞİDDETLİ SALDIRILAR NEDENİYLE AMBULANSLAR HAREKET EDEMİYOR

İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine çok şiddetli hava ve topçu saldırısı düzenlemesi nedeniyle ambulanslar ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamıyor.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine şiddetli şekilde saldırı düzenlediği belirtilerek, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Ambulansların şiddetli saldırılar nedeniyle ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamadıkları belirtilen açıklamada, hastanede de ciddi derecede hasarlar oluştuğu kaydedildi.

NÜKLEER BOMBA AÇIKLAMASI YAPAN BAKAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi.

Eliyahu, bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı" cevabını verdi.

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu olasılıklardan biri" ifadelerini kullandı.

Eliyahu daha sonra söz konusu ifadeleri "mecazen" kullandığını söyleyerek geri adım attı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden, söz konusu konuya dair yapılan açıklamada Miras Bakanı Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu" yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

ACİL SERVİSLER YARALILARLA DOLU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ: LÜBNAN'IN ROKET SALDIRILARI TOPRAKLARIMIZA DÜŞMEDİ

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde Hamas, Lübnan sınırında ise Hizbullah’ın hedef alındığını duyurdu. Hava kuvvetleri, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan topraklarından yapılan atışlara karşılık olarak, terör örgütü Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Ayrıca savaş uçakları bir binanın çatısında bulunan Hamas'a ait bir terör altyapısına saldırdı” denildi.

Fotoğraf: DHA

Hava kuvvetleri, Lübnan bölgesinden İsrail’e yönelik roket saldırıları olduğunu ancak İsrail topraklarına düşmediğini belirtti.

KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL ORDUSUNA AİT 6 TANK İMHA EDİLDİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze Şeridi'ne giren İsrail ordusuna ait 6 tankı sabah saatlerinden bu yana imha ettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeybatısına giren bir, güneyindeki Tel el-Heva'da 2, kuzeyindeki Beyt Hanun'da 3 olmak üzere İsrail ordusuna ait 6 tankın "Yasin-105" anti-tank roketleri kullanılarak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.