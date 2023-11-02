Mülteci kampları İsrail'in hedefinde: Gazze'deki Şati Mülteci Kampı bombalanacak

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında mülteci kamplarını hedef almaya devam ediyor. İsrail uçaklarından Şati Mülteci Kampı'nın boşaltılmasını isteyen broşürler atıldı. İsrail ordusunun Cibaliya, Maghazi ve Bureij Mülteci Kamplarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

Dünya 02.11.2023 17:21 Giriş: 02.11.2023 17:21

Güncelleme: 02.11.2023 17:21 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İsrail ordusu yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinlerine “acil şekilde bölgeyi tahliye etme” çağrısında bulundu. İsrail uçakları, mülteci kampına tahliye çağrısını içeren broşürler attı. Broşürlerde, "İsrail ordusu, Şati Kampı sakinlerinden, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Han Yunus şehrinin batısındaki El-Mevasi’nin güneyinde bulunan bölgelere acil şekilde gitmesini talep ediyor” ifadeleri yer aldı. "BÖLGEYİ DERHAL TAHLİYE EDİN" ÇAĞRISI Atılan broşürlerde, İsrail ordusu, bölge sakinlerinden Gazze Şeridi’nin kuzeyini güneyine bağlayan Er-Reşid Caddesi üzerinden güneye gitmelerini istedi. İsrail ordusunun yoğun saldırı başlatacağı kaydedilen broşürlerde, şu ifadeler kullanıldı: "Zaman doldu. Gelecek saatlerde güçlerimiz Hamas teröristlerini ağır şekilde bombalayacak. Başka bir uyarı mesajının geleceğine dair söz vermiyoruz. Bölgeyi derhal tahliye edin." İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerden, Gazze kentini ve kuzey bölgelerini tahliye etmelerini istemişti.çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. İsrail, Cibaliya, Maghazi ve Bureij Mülteci Kamplarını vurdu: Ölü ve yaralılar var