İsrailli milletvekili: Gazze'ye karşı 'kıyamet günü silahı'nı kullanın

İsrailli milletvekili Tally Gotliv Gazze'ye karşı 'kıyamet günü silahları kullanın' çağrısında bulundu. İsrail'in cephaneliğindeki füzelere atıfta bulunan Gotliv, "Sınırsız güçlü füzeler atmak. Bir mahalleyi yerle bir etmek değil. Gazze'yi ezmek ve düzleştirmek" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Genel Başkanlığını yürüttüğü Likud ve İsrail Parlamentosu üyesi Tally Gotliv, İsrail kuvvetlerini Gazze'ye karşı "kıyamet günü silahı" kullanmaya çağırdı.

Gotliv dün sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımlarda İsrail'in cephaneliğindeki füzelere atıfta bulunarak şunları yazdı:

"Jericho Füzesi! Jericho Füzesi! Stratejik alarm. Kuvvetlerin devreye sokulmasını düşünmeden önce. Kıyamet günü silahı! Bu benim görüşüm. Tanrı tüm gücümüzü korusun. Ancak Ortadoğu'yu sarsan bir patlama bu ülkenin itibarını, gücünü ve güvenliğini yeniden tesis edebilir! Kıyamet öpücüğünün zamanı geldi. Sınırsız güçlü füzeler atmak. Bir mahalleyi yerle bir etmek değil. Gazze'yi ezmek ve düzleştirmek. Aksi takdirde hiçbir şey yapmadık. Parolalarla değil, delici bombalarla. acımasızca! acımasızca!"

İsrail'in cephanesinde bulunan tüm silahları kullanması gerektiğini söyleyen Gotliv, bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kötü adamla, kötü adam olacaksın! Acıma yok! Gazze'yi düzleştirmek ve ezmek. Zaten bildiğimizden daha fazlası değil. Gazze'ye asker göndermeyi düşünmeden önce her şeyi yapın. Topçu kabiliyetimiz var. Buna çok büyük bütçeler ayırdık. Cephaneliğimizdeki her şeyi kullanmalıyız! Askerimizin hayatı Gazze'deki her insandan daha önemli ve kıymetlidir. Eldivenler çıkarılacak!"