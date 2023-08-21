Endonezya'dan hava kirliliğini önlemek için yeni çözüm: Kamu personeli evden çalışacak

Endonezya'nın başkentindeki kamu personeli hava kirliliğini azaltmak için evden çalışacak. Buna göre kamu personelinin yarısı bugünde itibaren yüzde 25'i ise önümüzdeki aydan 21 Ekim’e kadar mesailerini evlerinden sürdürecek.

Dünya 21.08.2023 15:44 Giriş: 21.08.2023 15:44

Güncelleme: 21.08.2023 15:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA