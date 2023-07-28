Twitter, "x.com" olarak değiştiği için Endonezya'da yasaklandı

Dünyanın en popüler platformlarından Twitter isminin ve ikonik kuş logosunun değiştirilmesinin ardından, alan adı değişikliği nedeniyle Endonezya'da erişime engellendi.

Twitter'ın yeni alan adı x.com, Endonezya'da erişim engeline takıldı. Geçmişte Netflix, Google ve Facebook gibi platformlar da benzer sorunlar yaşamışlardı.



Dünyanın en popüler platformlarından Twitter'ın, isminin ve ikonik kuş logosunun değiştirilmesinin ardından başlayan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Webtekno haberine göre, platform, artık "x.com" adresini kullanacak. Platform, alan adı değişikliği nedeniyle Endonezya'da erişime engellendi. 2018'de yürürlüğe giren ve yetişkin odaklı içeriklere (kumar, pornografi vs.) sahip olan internet sitelerini engellemeyi amaçlayan düzenleme, yeni alan adının da bu durumdan etkilenmesine neden oldu.

x.com, Endonezya hükûmetinin koşullarını sağladıktan sonra erişime açılacak.



Endonezya'daki kanunlara göre ülkede hizmet vermeye başlayacak internet sitelerinin, yetişkinlik içermediklerini beyan etmeleri ve bununla ilgili çalışmaları yapması gerekiyor.

x.com, Endonezya'da kalıcı olarak yasaklı değil. Platform, gereklilikleri yerine getirdikten sonra erişime açılacak.

Bu kararın geçmişte Netflix, TikTok, Google, Facebook ve Instagram gibi diğer popüler platformları da etkilediğini, düzenlemeler kapsamında yükümlülükler yerine getirildikten sonra sorun kalmadığı da biliniyor.