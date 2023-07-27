Twitter, 16 yıllık 'X' adlı hesaba hesaba el koydu

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu Twitter platformu geçen hafta logusunu değiştirmişti ve 'X' yapmıştı. Bu sebepten dolayı da Twitter tarafından platformda bulunan ve 16 yıl önce açılmış 'X' adlı hesaba el konuldu.

Twitter’ın mavi kuş logosunu bırakıp "X" harfine geçmesine ilişkin tartışmalar sürerken, "@x" adlı kullanıcının hesabına el konulduğu ortaya çıktı. Hesabın sahibi fotoğrafcı Gene X Hwang, Salı günü olayın gerçekleştiğini ve kendi hesabının adının '@x12345678998765' olarak değiştirildiğini açıkladı.

Hwang Telegrap'a yaptığı açıklamada, Musk'a kullanıcı adını satmaya hazır olduğunu söylediği ancak herhangi bir teklif almadığını açıkladı. Bunun yerine, Twitter Hwang'a bir e-posta göndererek kullanıcı adına el koyulduğunu belirtti.

"Aslında onu sadece aldılar, tam da olacağını düşündüğüm gibi" diyen Hwang, Şirketten yapılan teklifte mali bir teşvik sunulmadığını ancak X ürünleri ve şirket yönetimiyle toplantı teklif edildiğini belirtti.

Hwang, Twitter'ın bu hamlesine üzgün olduğunu söyledi, ancak Musk'ın platformu kendi fikirleri doğrultusunda değiştirme hakkına sahip olduğunu da anladığını söyledi.

Twitter kullanıcı adları üzerinde herhangi bir yasal hakkı bulunmasa da, şirketin hizmet şartlarında ticari marka ihlali durumunda hesapların kaldırılabileceği belirtiliyor.

Tek harfli Twitter hesapları, hizmetin ilk aylarında oluşturulmuş olsalar da, sosyal ağın en değerli hesapları olarak kabul ediliyor. Geçmişte, tek harfli hesapların on binlerce dolara el değiştirdiği biliniyor.