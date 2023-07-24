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Mavi kuşa elveda: Twitter'ın logosu resmen değişti

Twitter'ın sembolü haline gelen mavi kuş yerini siyah X işaretine bıraktı. Yeni logo platformun kullanıcılarına sunuldu.

Yaşam
  • 24.07.2023 13:40
  • Giriş: 24.07.2023 13:40
  • Güncelleme: 24.07.2023 13:56
Kaynak: Haber Merkezi
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Mavi kuşa elveda: Twitter'ın logosu resmen değişti
Fotoğraf: Elon Musk / Twitter

Elon Musk'ın Twitter için duyurduğu logo değişikliği gerçekleşti.

Twitter'ın yıllardır sembolü olan mavi kuş yerini siyah X işaretine bıraktı. Değişikliğin şimdilik masaüstü sürümde olduğu öğrenilirken kısa süre içerisinde mobil uygulamada da değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor. 

Twitter'ın sahibi Elon Musk, profilinde de X.com adlı bir siteye yönlendirme gerçekleştirse de alan adında twitter ismi yer alıyor. Musk, platformun adının da değiştirileceğini ifade etmişti.

Twitter, bugün platformda yer alan hesabında da isim ve logo değişikliğine gitmişti. 

Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi
Elon Musk işareti verdi: Twitter’ın logosu değişiyor
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