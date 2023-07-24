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Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi

Twitter, ismini X yaparak platform üzerindeki hesabının kullanıcı adı ve profil fotoğrafını güncelledi.

Teknoloji
  • 24.07.2023 11:10
  • Giriş: 24.07.2023 11:10
  • Güncelleme: 24.07.2023 11:26
Kaynak: Haber Merkezi
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Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi
Fotoğraf: AA

Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi. 

Değişikliği Elon Musk daha önce "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadeleriyle duyurmuştu.

Ayrıca Musk, "Bu gece yeterince iyi bir X logosu yayınlanırsa, yarın dünya çapında yayına girmesini sağlayacağız" diyerek Twitter'ın logosunun ve isminin değişeceğini açıklamıştı.

PROFİL FOTOĞRAFI VE KULLANICI ADI GÜNCELLENDİ

Twitter, bugün platform üzerindeki resmi hesabının kullanıcı adı ve profil resmini değiştirdi. ''X' ismini kullanmaya başlayan platform, logosunda da değişikliğe gitti. Ayrıca Twitter çalışanlarının platform üzerinde bulunan ortaklık rozetlerinde de bu logo değişimi görüldü.

Platform ayrıca geçtiğimiz günlerde içerik oluşturuculara yönelik reklam geliri modelini de duyurmuştu. 

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