Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi.

Değişikliği Elon Musk daha önce "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadeleriyle duyurmuştu.

Ayrıca Musk, "Bu gece yeterince iyi bir X logosu yayınlanırsa, yarın dünya çapında yayına girmesini sağlayacağız" diyerek Twitter'ın logosunun ve isminin değişeceğini açıklamıştı.

PROFİL FOTOĞRAFI VE KULLANICI ADI GÜNCELLENDİ



Twitter, bugün platform üzerindeki resmi hesabının kullanıcı adı ve profil resmini değiştirdi. ''X' ismini kullanmaya başlayan platform, logosunda da değişikliğe gitti. Ayrıca Twitter çalışanlarının platform üzerinde bulunan ortaklık rozetlerinde de bu logo değişimi görüldü.

Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program.



We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our…