Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: Alanda heyelan tehlikesi devam ediyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç'te açıklama yapıyor.

Bayraktar şunları söyledi:

"En az 400 bin kamyona ihtiyaç var. Bizim özellikle işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmiin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz.

Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz.

İşin hukuki boyutuyla ilgili müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkması için

Buradaki şirketin yönetim düzeyi içerisinde ebir zaafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz.

Bu tesisin izinleri ile alakalıı süreçlerde herhangi bri sıkıntı yok. Ama uygulama noktasında ilgili bakanlıklar soruşturmayı yürütüyor. Hiçbir şeyin üstünün örtülmeyeceğini söyleyebiliriz.

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