Enflasyon, 6 aylık zam farkını bir ayda % 70 eritti

Emek Servisi

BES-AR, kamu emekçilerinin yıllık enflasyonun yüzde 107,53, gıda enflasyonun ise yüzde 113,67 olduğunu açıkladı. BES Genel Başkanı Özer Avanaş, yılın ilk 6 ayı için yapılan yüzde 15’lik enflasyon farkının bir ayda yüzde 70 eridiğine dikkat çekti. Büro Emekçiler Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), 2024 yılının ilk ayı enflasyon rakamlarına dair sendikanın genel merkezinde açıklama yaptı. Büro Emekçiler Sendikası (BES) Genel Başkanı Özer Avanaş, kamu emekçilerinin yıllık enflasyonun yüzde 107,53, yıllık gıda enflasyonun ise yüzde 113, 67 olduğunu belirtti.

Avanaş, araştırmaya göre aylık gıda enflasyonun yüzde 8,46 olduğu kaydetti. Hükümetin kamu emekçileri için 2024 yılının ilk 6 ayı için reva gördüğü yüzde 15’lik enflasyon farkının şimdiden yüzde 70’inin eridiğini belirten Avanaş, geride sadece 8,30 puanlık artış kaldığı bilgisini paylaştı. Avanaş, “Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2024 yılı ilk ayında emekçilerin enflasyonu yüzde 7,67 olmuş ve enflasyon farkı dikkate alınmadan yüzde 15’lik zamdan sadece 7,33 puan kalmıştır” diye konuştu. Avanaş, "İktidarın TÜİK eliyle açıklamış olduğu sahte enflasyon farkını kabul etmiyoruz. Bir an önce grevli, toplu iş sözleşmeli sendika yasasının çıkarılmasını ve gerçek bir toplu iş sözleşmesi masasının kurulmasını talep ediyoruz" dedi.