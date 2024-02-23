Enflasyon canlı, faizler ‘sabit’ kaldı

TCMB, beklenildiği gibi politika faizinde değişikliğe gitmedi. 8 aylık artış döngüsünün ardından faiz yüzde 45’te sabit tutuldu. Ekonomist Atabay "Enflasyon canlı, seçim ekonomisiyle daha da canlanacak" görüşünü dile getirdi.

BirGün / ANKARA

Ülke seçim atmosferine hızla girerken ekonomi yönetimi de seçimleri beklemeye geçti. TCMB, yılsonu enflasyon tahminlerinin ardından faizlerde de beklentilerle uyumlu olarak değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45’te sabit tuttu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, açıkladığı ilk faiz oranıyla eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ilk PPK toplantısından itibaren artırdığı faizi sabitledi.

Yayımlanan açıklamada “Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir” denildi.

Açıklamada enflasyon görünümüne ilişkin “Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir” ifadeleri kullanılırken “Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir” cümlesi de yer aldı.

Merkez Bankası, seçimlerin ardından hazirandaki ilk PPK toplantısında 650, temmuzda 250, ağustosta 750; eylül, ekim ve kasımda 500'er ve aralık ve ocakta 250 baz puan olmak üzere 8 toplantıda, toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

KREDİ KARTI FAİZİ DEĞİŞMEDİ

Ayrıca banka bu yıl enflasyonun Mayıs ayında yüzde 70'in üzerine çıkarak zirve yapmasının ardından kademeli olarak yılsonunda yüzde 36’ya gerileyeceğini öngörmüş, enflasyon raporunda bu beklentiyi değiştirmemişti.

Karahan, enflasyon raporu toplantısında kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalarının olduğunu aktarmıştı. Ayrıca kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini söylemişti.

Politika faizine artış yapılmadığı için kredi kartları için referans faiz oranları değişmeyecek. Merkez Bankası önceki iki ayda faizi yükseltse de kredi kartı azami faiz oranlarını değiştirmemişti. Aralık ayında yapılan PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.” Bu açıklamanın ocak ayı faiz kararının ardından da geçerliliğini koruduğu belirtilmişti.

ENFLASYONLA MÜCADELE YOK

Ekonomist Güldem Atabay, sosyal medya hesabından faiz kararına ilişkin değerlendirme yaptı. Atabay, karar sonrası yayımlanan metni zayıf bulduğunu belirterek, “Enflasyon canlı, iç talep canlı ve seçim ekonomisiyle daha da canlanacak. Bırak faiz artırmayı, faizi sabit tutarken dilini şahin değil güvercin kullanmışsın. Ne zaman anlaşılacak hata? Seçim bitip sıcak para hala gelmeyince. Geçmiş olsun. Enflasyon görünümünde şu anda belirgin ve kalıcı bir bozulma zaten var. TCMB'deki ''rüya takımı'' merkez bankacılığının sınırı TL'nin değeri. Haklılar tabi. Ekonomiyi oluşturan başka hiçbir ayakta enflasyonla mücadele yok. Zaten aslında birinin iki dudağının arasında” değerlendirmesinde bulundu.