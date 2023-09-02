"Enflasyon inecek" yalanı tutmuyor

Seçim sonrası uygulanan politikalarla yeniden yükselişe geçen enflasyon oranı, beklentilerin de üzerine çıkıyor. Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul’un enflasyonu son altı ayın zirvesine çıkarak yüzde 74,2 olarak hesaplandı.

BirGün/ANKARA

Enflasyon, seçim sonrası değişen ekonomi politikaları ile yeniden yükselişe geçti. Vergi artışları ve akaryakıt fiyatlarındaki keskin yükselişin etkisiyle enflasyon beklentilerin de üzerine çıkıyor. İstanbul'da ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 74,2 ile son altı ayın zirvesine ulaştı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre ağustos ayında, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 8,80 arttı.

En yüksek fiyat artışı ulaştırmada yaşanırken onu gıda takip etti. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarındaki artış yüzde 32,29 oldu. Gıda harcamalarında yüzde 9,77’lik bir yükseliş yaşandı.

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini ise 4 Eylül Pazartesi günü açıklayacak. Ağustos enflasyonunun yüzde 7'nin üzerinde olması bekleniyor.

ÜRETİCİ ENDİŞELİ

Üretici tarafından gelen veriler de üretici maliyetlerinin arttığını gösterdi. Yeni üretim sezonuna hazırlanan üreticilerin endişeleri sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) girdi piyasalarından aldığı fiyat verilerine göre ağustos ayında, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 16,2, DAP gübresi yüzde 14,8, amonyum sülfat gübresi yüzde 13,5, üre gübresi yüzde 9,6 ve kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 3,7 oranında arttı.

Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 4,1, son bir yıla göre ise yüzde 42,7 oranında yükseldi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri değerlendirdi:

“Gübre ve mazot fiyatlarının artışı devam ederken yeni üretim sezonuna hazırlanan üreticilerimizin endişesi sürüyor. Mazotta son yapılan fahiş fiyat artışından sonra ağustos ayında düşük de olsa bu fiyat artışları devam etti. Gübre fiyatları ise son üç aydır devamlı bir artış gösteriyor. Gübrede geçen ay oluşan yüzde 33’e varan artışın ardından, ağustosta yüzde 16’yı geçen artışlar görüldü. Kışlık ekim dönemine kısa bir süre kala artan gübre ve mazot fiyatları karşısında üreticilerimiz bu girdileri karşılayabilmek için hasat mevsiminde gelirlerinin artmasını bekliyor. Üreticilerimizin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için ürün satış gelirlerinin yeterli olmasının yanında, mazot, gübre başta olmak üzere tüm girdi fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve mazot ve gübre desteklerinin artırılarak bir an önce üreticiye ulaştırılması gerekiyor.”

MISIR PRİMİ ALTI YILDIR 3 KURUŞ

Bayraktar, geçen günlerde açıklanan mısır fiyatı konusunda ise “Telefonlarımız susmuyor” diyerek üreticilerin korkularını anlattı: “75 ilimizde mısır üretimi yapan üreticilerimiz kilogram başına 6 lira olarak açıklanan mısır fiyatından memnun kalmadı. Geçen yıl kilogram başına 5 lira 70 kuruş olan mısır fiyatının, bu yıl yüzde 5,3 artışla 6 bin lira açıklanması, fiyatın üreticilerimizin maliyetinin altında kalmasına neden oldu. Mısır fiyatı çiftçi için hayal kırıklığı yarattı. Çiftçilerimiz Ziraat Odalarımıza da baskı yapıyor. 29 Ağustos itibarıyla Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 14 nem oranı olan mısırda fiyatlar kilogram başına 5 lira 10 kuruş ve 5 lira 20 kuruş arasında değişiyor. Hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatların daha da gerilemesinden endişe ediliyor.” Son 6 yıldır değişmeyen mısır primine dikkat çeken Bayraktar, “Üretimin artması sevindirici olmakla birlikte, artan üretimin bin bir emekle üretim yapan çiftçilerimizin refahına da yansıması önemlidir. Bu nedenle açıklanan mısır alım fiyatı yeniden değerlendirilerek artırılmalı, mısır primi üreticilerimizin gelirini koruyacak seviyeye çıkarılmalı” ifadelerini kullandı.