Enflasyon sarmalı acımasız olur

Ekonomi Servisi

Ekonomist Murat Kubilay, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kapsamında hatıra parası olarak basılan madeni paranın 5 TL olmasının nedenini açıklarken, "Enflasyon sarmalı maalesef böyle acımasız olur. 2005'te 6 adet 0 atılan ulusal paramıza 2 adet 0 geldiğini yakında itiraf etme durumunda kalırlar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı İç göbeğinde iktidarın "Türkiye Yüzyılı" sloganı kullanılan "5 Türk Lirası" hatıra parası dün tedavüle sunuldu. "5 Türk Lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

Ekonomist Murat Kubilay, özel üretilen madeni 5 TL için sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda alınan kararda toplum baskısının etkili oluğunu belirterek, 1 kuruş, 5 kuruş ve 10 kuruş ve 25 kuruşun günlük işlemlerden silindiğini hatırlattı. Kubilay şöyle devam etti: "50 kuruş küçük yerlerde hala kullanılıyor, yerel seçimden sonra o da tümden kaybolacak. 1 liranın ömrü az daha uzun olur. Eğer elektronik ödeme sistemleri ve kredi kartı teknolojisi gelişmeseydi, esnaf erişemediği bozuk paralardan ötürü şimdiki gibi sadece hayıflanmaz, iş yapamadığı için isyan bile ederdi. Önümüzdeki 5-7 yılda en küçük madeni para 1 lira olacak. 5, 10 ve 20 lira da hızla madeni paraya dönüşecek. Enflasyonun ve döviz kurunun durumuna bağlı olmakla birlikte, şu anda ilk duyduğunuzda garip bile gelse, 50 ve 100 TL'nin de 5 yılın sonunda madeni para olma ihtimali var. Tabii bu esnada kağıt 500, 1000 ve 2000 liralar da çıkmış olacak. 5000 ve 10000 liralar da çıkarılabilir. Enflasyon sarmalı maalesef böyle acımasız olur. Teknoloji çağı durumun daha trajik olmasını ancak bu kadar önleyebiliyor. 1970-2004 arasını bilenler sürekli yeni paraların sisteme sürüldüğünü hatırlayacaklardır. Özetle, 2005’te 6 adet sıfır atılan ulusal paramıza 2 adet sıfır geldiğini yakında itiraf etme durumunda kalırlar."