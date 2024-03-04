Enflasyon tek haneye düşerse ev alırsınız!

Dünya genelinde konut fiyat artışında Ankara ilk sırada İstanbul ikinci sırada yer aldı. Bakan Mehmet Şimşek, “Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz” dedi.

Ekonomi Servisi

Türkiye’de artan fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle ev almak neredeyse imkânsız hale geldi. Dünya genelinde konut fiyatı artışında Ankara ilk sırada İstanbul ikinci sırada yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz" dedi.

Şimşek, İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada ekonomideki sorunları köklü bir şekilde çözeceklerini belirtti. Şimşek, "Çünkü biz, esnafımızın da emeklimizin de işçimizin de asgari ücretlimizin de sorunlarını biliyoruz. Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz" dedi.

Enflasyonu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, Orta Vadeli Program'a (OVP) işaret ederek, "Program eylülde açıklandı. Program çalışıyor. Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve 2026'da tutturacağız. Dünyayla birlikte zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız. Bize güvenin." diye konuştu.

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ANKARA DÜNYA BİRİNCİSİ

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 'Global Residential Cities Index' araştırmasının 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Dünyadaki 107 kenti kapsayan global konut fiyatları endeksine Türk şehirleri damga vurdu. Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla arttığı şehir yüzde 102,7 ile Ankara oldu. Başkenti yüzde 77 ile İstanbul takip etti. Türk şehirlerini yüzde 18 artışla Dubai, yüzde 14 ile Zagreb ve yüzde 12 ile Atina izledi.

Konut fiyatlarının en çok arttığı 10 şehir (%):

• Ankara: 102.7

• İstanbul: 77.6

• Dubai: 18.0

• Zagreb: 14.0

• Atina: 12.0

• Vilnius: 11.6

• Varşova: 10.6

• Perth: 9.7

• Sofya: 8.8

• Philadelphia: 8.6