Şimşek açıkladı: Enflasyon hedefi tutmayana kadar ‘rahatça’ konut almak yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rahat konut alınabilmesi için iktidarın koyduğu ‘tek haneli enflasyon’ hedefinin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, 'tek haneli enflasyon'a 2026'dan sonra inileceğine yönelik 'hedeflerinin' olduğunu söylemişti.

AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum’u desteklemek için "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması"nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rahatça konut alınabilmesi için ‘tek haneli enflasyon’ hedefinin tutması gerektiğini söyledi.

Konut kredileri için tek hanele enflasyona dikkat çeken Şimşek, "Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz. Ak Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı. Biz tek haneye indirince, krediye erişim arttı" dedi.

HEDEF 2026, O DA TUTARSA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 55,18 oldu. ENAG verilerine göre ise şubat ayında enflasyon yüzde 7,21 artarken yıllık artış yüzde 126,91 olarak gerçekleşti.

Şimşek, 16 Şubat’taki Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun açılışındaki konuşmasında, “Enflasyon azaltılmasına giden yol; enflasyonun bu yıl yüzde 30'ların ortalarına düşmesini, gelecek yıl yüzde 14 civarına düşmesini, 2026'da tek basamaklıya düşmesini hedefliyoruz. Bu, küresel deneyimle uyumlu bir öngörü” demişti.