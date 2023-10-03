Enflasyon yılın zirvesine çıktı!

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon eylülde yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu. Böylece yıllık enflasyon 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 61,53 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2023" verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM HARCAMALARINDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 30,27 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, 11 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,75 olarak gerçekleşti.

ENAG'A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 130,13

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon eylül ayında yüzde 6,24 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı yüzde 130,13 olarak gerçekleşirken 2023 yılı Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.