Engelli aylığı ne kadar? 2024 engelli maaşı ücreti
6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte birçok vergi, maaş vb. ücretlerde değişikliğe gidilmesiyle birlikte 2024 engelli maaşı ücreti de değişti. Pek çok yurttaş engelli aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2024 engelli maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki engelli aylığı ne kadar? İşte 2024 engelli maaşı ücreti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli ve engelli yakını olan yurttaşlara bağladığı engelli maaşı yani bir diğer adıyla engelli aylığı 2024 ücretlerinde artışa gidildi. Yaşanan artışın ardından yurttaşlar engelli aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2024 engelli maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki engelli aylığı ne kadar? İşte 2024 engelli maaşı ücreti...
2024 engelli maaşı ücreti
|Sosyal Hizmet Modeli
|2023 Temmuz
|2024 Ocak
|Yüzde 40-69 Engelli
|2.348 ₺
|2.797 ₺
|Yüzde 70 ve Üzeri Engelli
|2.811 ₺
|4.196 ₺
|Engelli Yakını
|1.874 ₺
|2.797 ₺
Engelli aylığı ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasına göre engelli aylıkları; yüzde 40-69 arası engelli aylığı 2.348 TL'den 2.797 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.811 TL'den 4.196 TL'ye, engelli yakını aylığı 1.874 TL'den 2.797 TL'ye yükselmiş durumda.
Engelli aylığı şartları nelerdir?
Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Engelli Sağlık Raporu (%40 ve üzeri) sahip olmak,
- Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesi asgari ücretin 1/3’den fazla olmamak,
- 18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi,
- Gayrimenkul Bulunmaması,
- SGK kayıtlı ve kayıt dışı gelire sahip olmamak,
- Kanunen bakmakla yükümlü kişisi bulunmayan,
- Nafaka Yükümlüsü olmamak,
- 65 yaş altı olmak.