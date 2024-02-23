Engelli aylığı ne kadar? 2024 engelli maaşı ücreti

6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte birçok vergi, maaş vb. ücretlerde değişikliğe gidilmesiyle birlikte 2024 engelli maaşı ücreti de değişti. Pek çok yurttaş engelli aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2024 engelli maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki engelli aylığı ne kadar? İşte 2024 engelli maaşı ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli ve engelli yakını olan yurttaşlara bağladığı engelli maaşı yani bir diğer adıyla engelli aylığı 2024 ücretlerinde artışa gidildi. Yaşanan artışın ardından yurttaşlar engelli aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2024 engelli maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki engelli aylığı ne kadar? İşte 2024 engelli maaşı ücreti...

2024 engelli maaşı ücreti

Sosyal Hizmet Modeli 2023 Temmuz 2024 Ocak Yüzde 40-69 Engelli 2.348 ₺ 2.797 ₺ Yüzde 70 ve Üzeri Engelli 2.811 ₺ 4.196 ₺ Engelli Yakını 1.874 ₺ 2.797 ₺

Engelli aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasına göre engelli aylıkları; yüzde 40-69 arası engelli aylığı 2.348 TL'den 2.797 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.811 TL'den 4.196 TL'ye, engelli yakını aylığı 1.874 TL'den 2.797 TL'ye yükselmiş durumda.

Engelli aylığı şartları nelerdir?

Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde: