EPDK üç doğalgaz dağıtım şirketine kayyum atadı

EPDK, Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye doğalgaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ'a borçlarını ödememesi nedeniyle kayyum atadı.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, (EPDK) Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine kayyum atadı.

Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye hizmet veren şirketlere kayyum atanma gerekçesi olarak tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) olan borçların ödenmemesi gösterildi.

EPDK'nin açıklamasına göre, söz konusu dağıtım bölgelerinde şirketlere atanan kayyum geçici süreyle görev yapacak. Kurum, 4 ay içinde bu bölgeler için yeniden doğalgaz dağıtım ihalesine çıkacak.

Yalova, Çorlu ve İnegöl'de toplam 425 bin aboneye, yaklaşık 1 milyon 250 bin vatandaşa doğal gaz dağıtım hizmeti veren bu şirketlere kayyum, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ'a borçların ödenmemesi nedeniyle atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında "sınıfta kaldığını" belirtti.

Yılmaz, "Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda 2026'da 1000 yerleşim yerine (ilçe-belde) doğalgaz konforunu ulaştıracağız. Doğalgaz ağımız genişlerken dağıtım şirketlerine düşen sadece yatırım yapmak değildir. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve BOTAŞ'a yönelik mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek bu şirketlerin en temel sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"BU KARARIN İLK VE SON OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Kayyum atanan doğal gaz dağıtım bölgesinde abone sayısının az ya da çok olmasının önem taşımadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tek bir vatandaşın bile eksiksiz hizmet alması gerekiyor. Bu kararın ilk ve son olmasını bekliyoruz. Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile hem hizmet kalitesinin artırılacağını hem de şebeke işletme güvenliğinin en üst düzeyde korunmasına devam edileceğini açıklamıştık. Tüketicileri mağdur eden, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin de yaptırımla karşılaması doğaldır. Bu kararımız umarım tüm şirketler için de önemli bir mesaj olur. Her şirket, kendisinden beklediğimiz titizlikle sorumlulukların yerine getirmeli ve abonelerine en kaliteli hizmeti sunmalı."