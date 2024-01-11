Epstein davasındaki Türkiye iddiaları Meclis gündeminde

CHP'li Sevda Erdan Kılıç ABD'de cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı gibi suçlardan yargılanırken ölen Jeffrey Epstein'in davasında Türkiye’den çocukların da kaçırıldığı iddialarını Meclis'e taşıdı.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasında Türkiye’den çocukların da kaçırıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP'li Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile Bakanı Mahinur Göktaş’a kaçırılan çocukların durumunu sordu.

Gazete Duvar'dan Selay Dalaklı'nın haberine göre; İçişleri Bakanını göreve çağıran Kılıç, “Bizim de kaçırılan çocuklarımızın ailelerinin de iki eli yakanızda” dedi.

Kılıç, konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

Kılıç, “Kamuoyunda Epstein davası olarak bilinen dava dosyalarından, 1328 No’lu dosya içinde yer alan, 407-6, 407-8, 407-9 numaralı ek belgelerinde, kaçırılan çocuklarının avukatlığını üstlenen Avukat Katherine W. Ezell’in, Epstein’in Türkiye’den çocukları kaçırdığı tespitleri yer almaktadır. Bu tespitlerden haberiniz var mı?” sorusunu yöneltti.

Sevda Erdan Kılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tüm dünyanın gözü kulağı Epstein davasında. Bu dava küresel bir fuhuş şebekesi davası. Şebeke’nin, çocukları dünyanın çeşitli ülkelerinden kaçırıp, fuhuşa sürüklediği ortaya çıktı. Dava dosyaları gün gün kamuoyuna açıklanıyor. Çocukların başına gelenler akıl alır gibi değil. Fuhuşa zorlama, tecavüz, işkence ve kötü muamele. Milyonların vicdanını sızlatan iddiaların bulunduğu dosyada Türkiye’nin de adı geçiyor. Davada mağdur çocukların avukatı, Epstein’in Türkiye’den de çocuk kaçırdığını tespit etti. Dünyanın gözü kulağı bu davada ama hala Türkiye’deki yetkililerden tek bir açıklama yok.

Adalet Bakanı’nın Epstein dava dosyalarını Amerika’dan talep ettiğini, Aile Bakanı’nın da mağdur çocukların avukatı ile iletişime geçerek, Türkiye’den çocukların kaçırıldığı tespitlerine ilişkin bilgileri aldığını umuyoruz.

'TÜRKİYE’DE GÜNDE 32 ÇOCUK KAÇIRILIYOR'



TÜİK verilerine göre Türkiye’de her gün ortalama 32 çocuk kaçırılıyor. Verilerin çok yüksek olması nedeniyle TÜİK artık kayıp çocuk istatistiklerini açıklamıyor olsa da bu gerçeği gizlemeye yetmiyor.

'DEPREMZEDE AİLELERİN ARADIĞI ÇOCUKLAR NEREDE?'



Çok uzağa gitmeye gerek yok, yaşadığımız deprem felaketinin ardından hala kayıp çocuklarını arayan aileler var. Ama yetkililer sessiz!

İçişleri Bakanlığı derhal ülke genelinde çocuk kaçırma olayları ile ilgili geniş çaplı operasyon başlatmalıdır. Aksi halde, bizim de kaçırılan çocuklarımızın ailelerinin de iki eli yakanızda olacak."

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JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Kamuoyuna açılan mahkeme belgelerinde, mağdurlardan Virginia Roberts’ın açtığı davada 1972 doğumlu bir Türk olan B.K.’nin adı da geçmişti.