Erbakan 'Çekilmemiz söz konusu değil' dedi, İstanbul ve Ankara tahminini paylaştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Listeleri vereceğiz. Artık çekilirsek kendimizi inkâr etmiş oluruz. AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" dedi. Erbakan, İstanbul ve Ankara seçimleri için tahminini de açıkladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girecek olan Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Fatih Erbakan, "AKP'den bir son dakika teklifi gelse ve talep karşılansa fikir değiştirir mi?" sorusuna, "Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil, artık çekilirsek kendimizi inkâr etmiş oluruz. AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" ifadelerini kullandı.

AKP İLE İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

AKP ile ittifak görüşmelerinin detaylarını paylaşan Erbakan, "Bize AK Parti il ve ilçe adaylıkları ilan edildiği gerekçesiyle değiştiremeyeceklerini beyan ettiler. Oysa biz 14 Mayıs öncesinde, Cumhur İttifakı çerçevesinde anlaşmamız çerçevesinde Cumhurbaşkanı adaylığımızdan vazgeçmiştik" dedi.

Erbakan, şöyle devam etti: "Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs’ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin “yüzü suyu hürmetine” aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik. Üstelik tabanımızda AK Parti’yle yerel seçimlerde işbirliği yapmamıza destek de yok, hatta 14 Mayıs nedeniyle tepki var. Biz de bu durumda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarımızı ilan ettik."

İSTANBUL VE ANKARA TAHMİNİ

Erbakan, bazı anketçilerin kendilerine gelerek, AKP’ye destek olmadıkları takdirde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını söyleyerek çekilmeleri yönünde telkinde bulunduğunu da söyledi.

İstanbul ve Ankara tahminini paylaşan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp.

Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi.”