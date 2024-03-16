Erbakan'dan seçim iddiası: Yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul'da düzenlediği iftar programında konuştu. İstanbul seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Geçen 14 Mayıs’ta bizi diğerlerinin içerisinde gösteren anket firmaları bize yüzde 1 bile oy vermeyen anketler bu seçimde Türkiye geneli oyumuzu yüzde 7, yüzde 8 gösterdiğine göre bu seçimde Allah'ın izniyle yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız” iddiasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi üyeleri, İstanbul'da her yıl düzenlediği iftar programında buluştu.

Programa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yeniden Refah Partisinin 39 İlçe Belediye Başkan adayları ve parti temsilcileri katılım gösterdi.

Programda, 31 Mart seçimlerine yönelik konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yüzde 20’nin üzerinde oy alacaklarını öne sürdü.

Anket firmalarının, yorumcuların, gazetecilerin, siyaset bilimcilerin ve rakip siyasi parti mensuplarının partisiyle ilgili oy tahminine değinen Erbakan, "Tek bir hususta mutabık kalıyorlar. O da şu, bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacaktır diyor. Meydanlar aynı şeyi söylüyor. Caddeler, sokaklar aynı şeyi söylüyor. Milletimiz hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyor. Bu sefer Yeniden Refah diyor, bu sefer milli görüş diyor elhamdülillah. Geçen 14 Mayıs’ta bizi diğerlerinin içerisinde gösteren anket firmaları bize yüzde 1 bile oy vermeyen anketler bu seçimde Türkiye geneli oyumuzu yüzde 7, yüzde 8 gösterdiğine göre bu seçimde Allah'ın izniyle yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız" dedi.

"31 MART'A 500 BİNİN ÜZERİNDE ÜYEYLE GİRECEĞİZ"

Erbakan, üye sayılarıyla iligili "Bugün itibariyle 474 bin seviyesine geldik. 475 bine dayandı. 6 ayda 260 binden 474 bine, 6 ayda yüzde 85 büyüme demek. Bugün yarın Milliyetçi Hareket Parti’sini de geride bırakacağız. 480 bin üyesi var. Ve 1 hafta 10 gün içerisinde İYİ Parti'yi de geride bırakacağız. Onların da 500 bin üyesi var. Ve 31 Mart'a Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz inşallah" diye konuştu.

HÜKÜMETE EMEKLİ AYLIĞI ÜZERİNDEN TEPKİ

Hükümeti emekli aylığı üzerinden eleştiren Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki bu sene hükümet olarak faize vereceğiniz para ne kadar, hükümetin borç faizi ödemesi,1.25 trilyon lira. Milyonlarca emeklinin maaşı 17 bin liraya çıkartmak için gereken para kadar hemen hemen. Bir senede hükümetin faize vereceği para. Biri 1.4 trilyon öbürü 1.25 trilyon. Bakın işte gördünüz mü bu faiz canavarından kurtulabilseydiniz o zaman o emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartabilirdiniz. Sadece faize giden parayı kurtarsanız milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartmaya yetecek meblağ elde edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 30’LA BÜYÜKŞEHİR'İ KAZANACAĞIZ"

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz ise 31 Mart’ta yüzde 30’la İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanacaklarını iddia ederek şunları söyledi:

"Bu sorunların çözümü inşallah buradaki kadrolarla mümkün. Burada şu anda bizimle birlikte olan el ele, kol kola, omuz omuza birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımızın biraz önce anlatmış olduğu hususların çözümleri yine bizlerde olacak inşallah. İnşallah öncelikle 31 Mart günü belediyeleri kazanacağız, ahlaklı belediyeleri tüm Türkiye’de hep birlikte yaşatacağız inşallah. Şu anda da İstanbul'da Mehmet Altınöz'ün oyunun yüzde 10 olduğunu söyleyen araştırma şirketleri var. Yani 31 Mart akşamı yüzde 30’la Büyükşehir'i kazanacağız inşallah. Biz 85 milyonun seçmen sayısındaki tüm kardeşlerimizin oyuna talibiz. 85 milyonu kucaklayacağız. Kıskananlar var bizi. Bizi çekemeyenler var. Onları da kucaklıyoruz. Onlar da bizim kardeşimiz. Tüm partilerde siyaset yapan kardeşlerimizi burada ben siyaset yapamıyorum başkanım diyen tüm kardeşlerimiz Yeniden Refah Partisi çatısı altına davet ediyorum. Gelin birlikte çalışalım. Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi, yeni bir dünyayı genel başkanımız sayın Doktor Fatih Erbakan Bey'in önderliğinde, liderliğinde hep beraber kuralım inşallah. İnşallah 1 Nisan sabahı İstanbul'da Saraçhane binasında Sayın İmamoğlu'na teşekkür edeceğiz. Nerede kalmıştık diyeceğiz. Hep beraber devir teslim töreni gerçekleştireceğiz inşallah."