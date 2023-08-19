Erbakan 'diyet borcumuz yok' dedi, AKP'ye yüklendi: Mağduriyetleri görmezden gelmesi kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Adalet için Refah'ta Birleşiyoruz" programında konuştu. Konuşmasında AKP'yi mevcut ekonomik kriz üzerinden eleştiren Erbakan, "Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" dedi.

Erbakan, Ankara'da bir otelde düzenlenen ve 100'den fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı "Adalet için Refah'ta Birleşiyoruz" programında konuştu.

Milli Görüş'ün iktidarda ve muhalefette, halkın sorunlarının çözümünde etkin rol oynadığını savunan Erbakan, iktidara ekonomi üzerinden yüklendi.

"KİMSEYE DİYET BORCUMUZ YOK"

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata değinen Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını, milletin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduklarını öne sürdü.

Erbakan, "Ekonomik, sosyal, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk. Bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN MAĞDURİYETLERE KULAK TIKAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Milletin 22 yıl boyunca istediği kadar yetki ve zamanı AKP’ye verdiğini aktaran Erbakan, hiçbir mazeretin ve gerekçenin arkasına sığınmadan milletin taleplerini yerine getirecek adımların atılması gerektiğini anlattı.

Bugün ülkenin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Erbakan, "Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" diye konuştu.

AKP hükümetlerinin mağduriyetlerin giderilmesi için adımlar attığını, ancak halen giderilmemiş olan sorunlar ve çözüm bekleyen mağduriyetler olduğunu aktaran Erbakan, EYT gibi sorunlar için adım atılırken staj sorununa takılanların mağduriyetlerinin ortaya çıktığını kaydetti.