Erbakan: “Partimiz 31 Mart seçimlerinde sandıkları patlatacak”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son 6 ayda üye sayılarının 260 binden 480 bine ulaştığını söyleyerek, “Yeniden Refah Partimiz Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir ve 31 Mart seçimlerinde sandıkları patlatacak siyasi partisidir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Yozgat Yerköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağaoğlu’nun seçim irtibat bürosunun açılış törenine katıldı. Burada partililere seslenen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısında ciddi oranda artış yaşandığını söyledi. Erbakan yaptığı konuşmada, son 6 ayda üye sayılarının 260 binden 480 bine ulaştığını söyleyerek, “Yeniden Refah Partimiz Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir ve 31 Mart seçimlerinde sandıkları patlatacak siyasi partisidir” dedi.

Erbakan şöyle konuştu:

“Meydanlarda, caddelerde, sokaklarda anketlerde yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısında konuşulan artış gerçeğini hepimiz görüyoruz. Geldiğimizde noktada üye sayımız 480 bine dayandı, 478 bine geldi. 260 binden 480 bine 6 buçuk ayın içerisinde bu yüzde 80’den fazla büyüme demektir. Bu rakamlar milletimizin teveccühünü milletimizin değişim istediğini, kurtuluşun adresi olarak çare olarak Yeniden Refah Partimizi gördüğünü en açık bir şekilde ispat ediyor. Yeniden Refah Partimiz Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir ve 31 Mart seçimlerinde sandıkları patlatacak siyasi partisidir Elhamdülillah. Geçen seçimlerde anketlerde bizi yüzde 1 daha göstermiyorlardı, bizi yüzde 1 dahi göstermezken o seçimlerde %3’e yakın oy aldı. Şimdi aynı anket firmaları yüzde 6-7 gösteriyor. Ne demek bu aynı oranda hesap ederseniz bu seçimlerde Yeniden Refah Partimiz yüzde 20’nin üzerinde oy olacak demek inşallah yüzde 20’nin üzerinde."

"HALKIN YÜZDE 85'İ YOKSUL, YÜZDE 45'İ AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Türkiye’de halkın yüzde 85’inin yoksul yüzde 45’inin ise açlık sınırının altında olduğunu da belirten Erbakan, “Çünkü açlık sınırı 20.000 TL’ye dayanmış halkın yüzde 45’i aylık 20.000 TL’nin altında gelire sahip. Yoksulluk sınırı Türkiye’de 53.000 TL oldu, 53.000 TL. Yani ayda evine 53.000 TL girmeyen bir hane bu fiyatlarla bu hayat pahalılığında fakir, yoksul. İşte bu hesapla Türkiye’de halkın yüzde 85’i yoksul yüzde 45’i de açlık sınırının altında. Bu tablodan bunalan millet neden yeniden Refah Partisine yöneliyor. Çünkü partimizin temsil ettiği milli görüşün 1996-97’de Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde yaptıklarını çok iyi hatırlıyor da onun için. İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, Bağ-Kur emeklisine ise yüzde 320 maaş zammı verdi. İşte milli görüş bereketi bu.

Erbakan hocanın 11 ayda verdiğini bunlar 20 senede veremediler diyor. Evet doğru Erbakan hocanın o milli görüş hükümeti dünya şampiyonuydu. Dar gelirlinin alım gücünün, refah seviyesinin bu kadar kısa sürede bu oranda artırılması alanında. Dünyada başka hiçbir ülkede hiçbir hükümet 11 ay gibi bir sürede milletin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda arttırmadı. Bütün ekonominin çarkları dönmeye başladı. Esnafın işleri açıldı, çarşıda pazarda hareket oluştu. Üreticinin siparişleri arttı, işleri açıldı. Ekonominin çarkları dönmeye başladı. Milli görüşün bereketiyle oldu bunlar. Milletimiz yine bu ekonomik krizden kurtulmak için öyleyse yine milli görüşe sarılacağız diyor, akın akın yeniden Refah'a koşuyor. İnşallah 2024’te yine aynısı olacak” şeklinde konuştu.

Yerköy programının ardından Erbakan, partisi tarafından düzenlenen iftar programına katılmak üzere Yozgat’a hareket etti.