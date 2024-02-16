Erciyas Boru’da işçi kazandı, grev bitti

Emek Servisi

Birleşik Metal İş Sendikası’nın, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Erciyas Çelik Boru’nun Düzce ve Mersin’deki fabrikalarında çıktığı grev kazanımla sonuçlandı. Grevin 14’üncü gününde toplu sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede öne çıkan maddeler şöyle:

• Ücretlerde ortalama yüzde 111’lik artış. 2, 3 ve 4. altı aylarda enflasyon + 3 puan zam.

• Sosyal ödeme ve ödeneklerde ortalama yüzde 250 artış.

• İşyerinde sözleşmenin ikinci altı ayından itibaren her ay 1.100 TL tutarında erzak paketi.

Sendikanın açıklamasında, "Taşınma izni ve yeni birçok hak elde ettiğimiz bu tarihi sözleşmede emeği geçen tüm kadrolarımızı kutluyoruz" denildi.