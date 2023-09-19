Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı

Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirirken mahsur kalan Daniel's Baranowski için kurtarma çalışması başlatıldı.

Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirirken mahsur kalan Daniel's Baranowski için kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, izinsiz tırmanış yapan 29 yaşındaki dağcı Polonyalı Baranowski, 3600 metre rakımda mahsur kaldı.

JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, yapılan ihbarın ardından dağcıyı kurtarmak için çalışma başlattı.