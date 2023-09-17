Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ABD'li dağcının hastanedeki tedavisi tamamlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ve ilaç tedavisi sonrası başlatılan çalışmalarla 12 Eylül'de tahliye edilen ABD'li dağcı Mark Dickey, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdikten sonra 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından 12 Eylül'de tahliye edilen Mark Dickey'in, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi dün tamamlandı.

Nişanlısı Jessica Van Ord'un refakat ettiği Dickey, işlemlerinin ardından taburcu edildi.