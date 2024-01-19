Erdal Beşikçioğlu: Ben rant, imar bilmem

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, kültür sanat ve sosyal yardımlar açısında modern bir Etimesgut yaratmak istediğini belirterek "Ben rant, imar bilmem" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylığı hakkında yaptığı değerlendirmede "Ben rant, imar bilmem" yorumunda bulundu.

Beşikçioğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.

Adaylığına dair soruları yanıtlayan Beşikçioğlu, "Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım" dedi.

Etimesgut Belediye Başkan adaylığının önemli bir sorumluluk olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, "Bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ben rant bilmem, imar bilmem. Ama bildiğim bir şey var. O da insanın kalbine giden yolu biliyorum. Sanatçı insanın kalbine giden yolu bilir" diye konuştu.

"Kültür sanat konusunda, sosyal yardımlar konusunda modern bir Etimesgut yaratmak istiyorum" diyen Beşikçioğlu, "Etimesgut'ta sosyal hayat üzerine çok eksik var. Ben bunu hazmedemiyorum. Ülkenin başkentinde bir ilçede bunu hazmetmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.