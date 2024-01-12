Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama: Senaryoyu biz yazacağız

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, ilk kez yaptığı açıklamada, "Şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız" dedi. Mansur Yavaş sorusuna yanıt veren Beşikçioğlu, "İki Angaralı bu şehre çok şeyler yaparız" ifadelerini kullandı. Behzat Ç.'nin devam edip etmeyeceği sorulan Beşikçioğlu, esprili bir cevap vererek, "Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler" diye konuştu.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylığı sonrası ilk kez açıklama yaptı.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nda Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile birlikte konuşan Beşikçioğlu, "Çok heyecan verici bir durum. Ona dizi, onca film, onca yaratılan karakterlerin içerisinde her seferinde hayata ve toplumu algılama biçimimi ve onlara örnek olacak uygulamaları çıkarmak için uğraştım. Bu zamana kadar 30 yıl geçmiş sanatla iç içe. Şimde değişen tek şey; seyirci olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Sanırım şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız" diyen Beşikçioğlu, şöyle devam etti: "Ve bundan sonra yazdığımız bu senaryoyu, gelecekte seyrettiğimiz zaman büyük bir keyif alırız" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ SORUSUNA YANIT

"Mansur Yavaş adaylığını istemedi" iddiasına yanıt veren Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Mansur Bey'le hep görüştük. Mansur Başkan'ın Ankara için yaptıkları asla unutulmaz. Mansur Başkan benim için bambaşka bir yerde. Televizyonda izlediğim şeyleri ben yaşamadım. 'Vay dedim, siyaset enterasanmış'. Mansur Başkan'ın benle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı bu şehre çok şeyler yaparız."

SANAT KARİYERİ NE OLACAK?

"Behzat Ç. devam edecek mi?" sorusuna esprili yanıt veren Beşikçioğlu, "Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu. Halkımızla iletişim kurma biçimim hazırladığımız repertuarlarda gizli. Benim sahneyi bırakmam doğru olmaz ama örgüt bana bu konuda tam desteği verdi. Hobi olarak sanatımı yapacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TEKLİF NASIL GELDİ?

Adaylık teklifinin nasıl gediği sorulan Beşikçioğlu, "Telefonla bir görüşebilir miyiz dediler. Özgür ve Ümit Bey'le sohbet ettiğimiz zaman, çok ikna edici konuştular. Gerçekten gençlere çok inanıyorum" dedi.